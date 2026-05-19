Sparatoria e feriti nel parcheggio di un supermercato | due arresti per il ' duello' a colpi di pistola

Due uomini sono stati arrestati nel pomeriggio nel parcheggio di un supermercato a Foggia, dopo una sparatoria che ha coinvolto più persone. I carabinieri hanno fermato in tempi rapidi un uomo di 37 anni albanese e un altro di 37 anni foggiano, entrambi accusati di aver preso parte a un conflitto a fuoco. Sul posto sono stati trovati feriti, ma le loro condizioni non sono state rese note. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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