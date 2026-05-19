Sparatoria e feriti nel parcheggio di un supermercato | due arresti per il ' duello' a colpi di pistola

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati nel pomeriggio nel parcheggio di un supermercato a Foggia, dopo una sparatoria che ha coinvolto più persone. I carabinieri hanno fermato in tempi rapidi un uomo di 37 anni albanese e un altro di 37 anni foggiano, entrambi accusati di aver preso parte a un conflitto a fuoco. Sul posto sono stati trovati feriti, ma le loro condizioni non sono state rese note. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due arresti per la sparatoria nel parcheggio del ‘Penny Market’ di via San Severo, a Foggia. I carabinieri della Compagnia cittadina hanno arrestato in flagranza di reato due uomini - un 37enne albanese e un 37enne foggiano - gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio in concorso e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Spaccio di droga nel parcheggio del supermercato: blitz dei carabinieri, due arresti

Leggi anche: Acerra: agguato a colpi di pistola nel cuore della città, feriti due giovani

sparatoria e feriti nelSparatoria al Centro Islamico di San Diego: chi erano i due attentatori di 17 e 19 anniDue giovani armati hanno aperto il fuoco nel Centro Islamico di San Diego: messaggi anti-islamici e simboli nazisti rafforzano la pista dell’odio religioso. notizie.it

sparatoria e feriti nelSan Diego, sparatoria in centro islamico: 5 morti inclusi i due sospetti assalitoriLeggi su Sky TG24 l'articolo San Diego, sparatoria in centro islamico: 5 morti inclusi i due sospetti assalitori ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web