Sparatoria e feriti nel parcheggio di un supermercato | due arresti per il ' duello' a colpi di pistola
Due uomini sono stati arrestati nel pomeriggio nel parcheggio di un supermercato a Foggia, dopo una sparatoria che ha coinvolto più persone. I carabinieri hanno fermato in tempi rapidi un uomo di 37 anni albanese e un altro di 37 anni foggiano, entrambi accusati di aver preso parte a un conflitto a fuoco. Sul posto sono stati trovati feriti, ma le loro condizioni non sono state rese note. Le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Due arresti per la sparatoria nel parcheggio del ‘Penny Market’ di via San Severo, a Foggia. I carabinieri della Compagnia cittadina hanno arrestato in flagranza di reato due uomini - un 37enne albanese e un 37enne foggiano - gravemente indiziati, a vario titolo, di tentato omicidio in concorso e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Spaccio di droga nel parcheggio del supermercato: blitz dei carabinieri, due arresti
Leggi anche: Acerra: agguato a colpi di pistola nel cuore della città, feriti due giovani
Una sparatoria avvenuta presso il centro islamico di San Diego, nel quartiere di Clairemont in California, ha provocato almeno due morti e diversi feriti, secondo quanto riferito da Abc e rilanciato dai media statunitensi. Le autorità hanno confermato che è in x.com
Una sparatoria avvenuta presso il centro islamico di San Diego, nel quartiere di Clairemont in California, ha provocato almeno due morti e diversi feriti, secondo quanto riferito da Abc e rilanciato dai media statunitensi. Le autorità hanno confermato che è in facebook
Sparatoria al Centro Islamico di San Diego: chi erano i due attentatori di 17 e 19 anniDue giovani armati hanno aperto il fuoco nel Centro Islamico di San Diego: messaggi anti-islamici e simboli nazisti rafforzano la pista dell’odio religioso. notizie.it
San Diego, sparatoria in centro islamico: 5 morti inclusi i due sospetti assalitoriLeggi su Sky TG24 l'articolo San Diego, sparatoria in centro islamico: 5 morti inclusi i due sospetti assalitori ... tg24.sky.it
A Dnipro un'auto ha abbattuto una fermata dell'autobus: una donna è morta, ci sono feriti reddit