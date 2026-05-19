Sparatoria in una moschea di San Diego | cinque morti indagini per crimine d’odio

A San Diego, una sparatoria si è verificata all’interno della principale moschea della città, causando la morte di cinque persone. L’incidente, che ha avuto luogo durante un momento di preghiera, ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle autorità. Le forze dell’ordine stanno esaminando i dettagli dell’accaduto e stanno valutando se si tratti di un crimine d’odio. La comunità locale si trova in stato di shock dopo quanto accaduto.

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