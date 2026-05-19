Sparatoria in una moschea di San Diego | cinque morti indagini per crimine d’odio
A San Diego, una sparatoria si è verificata all’interno della principale moschea della città, causando la morte di cinque persone. L’incidente, che ha avuto luogo durante un momento di preghiera, ha portato all’apertura di un’indagine da parte delle autorità. Le forze dell’ordine stanno esaminando i dettagli dell’accaduto e stanno valutando se si tratti di un crimine d’odio. La comunità locale si trova in stato di shock dopo quanto accaduto.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco nella principale moschea della città. Tragedia a San Diego, dove una sparatoria avvenuta nella principale moschea cittadina ha provocato cinque vittime. Due adolescenti armati hanno aperto il fuoco all’esterno del centro islamico, uccidendo tre persone, tra cui una guardia giurata intervenuta per fermarli. Poco dopo, i corpi dei due giovani sono stati trovati senza vita all’interno di un’auto parcheggiata a breve distanza dal luogo dell’attacco. Secondo le prime ipotesi investigative, i ragazzi si sarebbero suicidati. Le autorità stanno trattando il caso come un possibile crimine d’odio. L’allarme lanciato dalla madre di uno dei ragazzi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Sparatoria a San Diego, l'FBI indaga per odio - 1mattina News 19/05/2026
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