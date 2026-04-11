Acerra | agguato a colpi di pistola nel cuore della città feriti due giovani

Nella notte ad Acerra si è verificato un episodio di sparatoria nel centro cittadino, che ha coinvolto un gruppo di persone in moto. Due giovani di 23 e 25 anni sono stati colpiti alle gambe e sono stati trasportati in ospedale. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Acerra: sparatoria nella notte nel centro cittadino. Due giovani di 23 e 25 anni feriti alle gambe da un gruppo in moto; indaga la Polizia di Stato. Un grave fatto di sangue ha scosso il centro storico di Acerra durante le ore notturne, dove due ragazzi sono diventati il bersaglio di una sparatoria. Le vittime, rispettivamente di 23 e 25 anni, sono state raggiunte da diversi proiettili alle gambe mentre si trovavano in strada. Secondo le primissime indiscrezioni trapelate, l'attacco sarebbe stato fulmineo, lasciando poco spazio di fuga ai due giovani coinvolti in quello che appare come un vero e proprio avvertimento armato. Stando alla ricostruzione preliminare effettuata dagli investigatori della Polizia di Stato, il raid sarebbe stato compiuto da un gruppo di individui giunti sul posto in sella ad alcune motociclette. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Acerra: agguato a colpi di pistola nel cuore della città, feriti due giovani Ponticelli, due minori feriti a colpi di pistola nella notte: agguato dopo lite tra giovaniDue minori feriti a colpi di pistola a Ponticelli e ricoverati all’Ospedale del Mare. Agguato a colpi di pistola nella notte a Secondigliano: due feriti portati in ospedaleDue giovani sono stati colpiti da proiettili, questa notte, nel quartiere alla periferia Nord di Napoli. Si parla di: Mugnano, agguato in pieno giorno: 26enne ferito a colpi d’arma da fuoco. Acerra, due giovani feriti a colpi d’arma da fuoco nel centro cittadino: caccia agli aggressoriL’arrivo in ospedale, in piena notte, con ferite da arma da fuoco e un racconto ancora frammentario, ha fatto scattare l’allarme e dato avvio a un’indagine che ora prova a ricostruire con precisione t ... videonola.tv Spari ad Acerra, due ventenni gambizzati a colpi di pistolaDue giovani di ventidue e ventiquattro anni feriti da colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Ricoverati, non sono in pericolo di vita. fanpage.it