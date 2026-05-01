Adesivi contro l' Islam davanti alla moschea prima della preghiera del venerdì | FOTO e VIDEO

Stamattina, davanti alla moschea Annur di Bologna in via Pallavicini, sono stati affissi adesivi con scritte considerate islamofobe e intimidatorie. L'episodio si è verificato poco prima dell'inizio della preghiera del venerdì, prevista alle 13. Le forze dell'ordine stanno verificando la provenienza degli adesivi e le eventuali responsabilità. La presenza di questi messaggi ha suscitato reazioni tra i residenti e i fedeli della zona.

Adesivi con scritte islamofobe e intimidatorie sono comparsi questa mattina davanti alla moschea Annur di Bologna, in via Pallavicini, poco prima della preghiera comunitaria del venerdì prevista alle ore 13. A denunciarlo è la comunità islamica di Bologna, che ha documentato l’accaduto e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Attentato suicida in una moschea di Islamabad uccide 31 fedeli durante la preghiera del venerdìL'attacco è stato compiuto questa mattina nella capitale pakistana durante la preghiera del venerdì: il bilancio è di almeno 31 morti e 169 feriti,... Leggi anche: Fiaccolata sugli sci contro l’Islam e la sharia al Passo del Tonale, l’ultima trovata della Lega: il video Altri aggiornamenti Si parla di: Adesivi islamofobi a Bologna; Futuro Nazionale | Una provocazione i negozi italiani cedono il passo.