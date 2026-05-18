Usa sparatoria in un Centro Islamico a San Diego | colpite diverse persone

Una sparatoria si è verificata presso un centro islamico nella città di San Diego, coinvolgendo diverse persone. La polizia locale sta intervenendo sul posto per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sui possibili motivi dell’incidente. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza mentre le forze dell’ordine continuano le operazioni di rilievo. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire.

La polizia di San Diego sta intervenendo in seguito a una sparatoria in corso presso il Centro Islamico di San Diego. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea, che si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Il suo sito web afferma che si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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