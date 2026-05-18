Sparatoria in centro islamico a San Diego si temono vittime

Nella giornata di oggi si è verificata una sparatoria presso un centro islamico situato nel centro di una città californiana. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diverse persone colpite dall’evento. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La notizia ha attirato l’attenzione della comunità locale, mentre le autorità stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente.

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