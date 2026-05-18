Sparatoria in centro islamico a San Diego si temono vittime
Nella giornata di oggi si è verificata una sparatoria presso un centro islamico situato nel centro di una città californiana. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diverse persone colpite dall’evento. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La notizia ha attirato l’attenzione della comunità locale, mentre le autorità stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente.
(Adnkronos) – Una sparatoria presso il centro islamico di San Diego, in California, ci sarebbero diverse vittime. Secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, la polizia ha confermato che è in corso un'operazione nell'edificio, che si trova nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso
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