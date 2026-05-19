Sparatoria a Foggia sbagliano il bersaglio e feriscono due persone | due arresti per tentato omicidio

Il 10 maggio a Foggia si è verificata una sparatoria durante la quale due persone sono state ferite lievemente. Gli investigatori hanno arrestato due uomini, accusati di tentato omicidio, in relazione all’evento. L’episodio ha coinvolto anche un secondo soggetto, che ha subito delle ferite non gravi. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali altri responsabili.

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Due arresti a Foggia per la sparatoria del 10 maggio: sono accusati di tentato omicidio. Feriti lievemente un uomo e una donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sparatoria a Foggia. Ucciso Giuseppe Stefano Bruno. Feriti il padre e il fratello Sullo stesso argomento Sparatoria nel parcheggio di un supermercato, due arresti per tentato omicidioI Carabinieri di Foggia hanno arrestato due uomini coinvolti nella sparatoria avvenuta domenica 10 maggio alla periferia della città. Sparatoria a Foggia: due arrestiNell’immediatezza i Carabinieri hanno individuato e bloccato due soggetti ritenuti coinvolti nella sparatoria, entrambi gravati da numerosi... Sparatoria a Foggia, due arresti per tentato omicidio: sequestrate pistole con matricola abrasaFOGGIA - I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 37enne albanese e un 37enne foggiano, gravemente indiziati di tentato omicidio in concorso e porto ... giornaledipuglia.com Sparatoria in un parcheggio a Foggia: una donna ferita in codice rosso, fermato il presunto autoreStando a una ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l’episodio sarebbe nato da una lite tra più individui che frequenterebbero abitualmente l’area. Durante il diverbio, un giovane avrebbe ... giornaledipuglia.com