Sparatoria a Foggia | due arresti
Due uomini sono stati arrestati a Foggia in seguito a una sparatoria avvenuta nel corso della notte. I Carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno fermato in flagranza di reato un uomo di 37 anni di origine albanese e un 37enne foggiano. Entrambi sono stati accusati di tentato omicidio in concorso e di possesso di armi clandestine. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.
Nell’immediatezza i Carabinieri hanno individuato e bloccato due soggetti ritenuti coinvolti nella sparatoria, entrambi gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. Il primo, un cittadino albanese, è stato fermato a circa quaranta metri dal luogo degli spari; il secondo, un foggiano, è stato inseguito e bloccato poco dopo dai militari operanti anche grazie alle indicazioni fornite da alcuni presenti. Nel corso dell’intervento i militari dell’Arma hanno constatato che una donna e un uomo avevano riportato ferite d’arma da fuoco rispettivamente al piede sinistro e alla gamba destra. Entrambi sono stati medicati presso il locale nosocomio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Sparatoria a Foggia, ferita una donna
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