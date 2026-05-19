Sparatoria a Foggia | due arresti

Due uomini sono stati arrestati a Foggia in seguito a una sparatoria avvenuta nel corso della notte. I Carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno fermato in flagranza di reato un uomo di 37 anni di origine albanese e un 37enne foggiano. Entrambi sono stati accusati di tentato omicidio in concorso e di possesso di armi clandestine. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui