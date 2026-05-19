Sparatoria a Foggia | due arresti

Da ilsipontino.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati a Foggia in seguito a una sparatoria avvenuta nel corso della notte. I Carabinieri della Compagnia locale sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno fermato in flagranza di reato un uomo di 37 anni di origine albanese e un 37enne foggiano. Entrambi sono stati accusati di tentato omicidio in concorso e di possesso di armi clandestine. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell’immediatezza i Carabinieri hanno individuato e bloccato due soggetti ritenuti coinvolti nella sparatoria, entrambi gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. Il primo, un cittadino albanese, è stato fermato a circa quaranta metri dal luogo degli spari; il secondo, un foggiano, è stato inseguito e bloccato poco dopo dai militari operanti anche grazie alle indicazioni fornite da alcuni presenti. Nel corso dell’intervento i militari dell’Arma hanno constatato che una donna e un uomo avevano riportato ferite d’arma da fuoco rispettivamente al piede sinistro e alla gamba destra. Entrambi sono stati medicati presso il locale nosocomio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

sparatoria a foggia due arresti
© Ilsipontino.net - Sparatoria a Foggia: due arresti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sparatoria a Foggia, ferita una donna

Video Sparatoria a Foggia, ferita una donna

Sullo stesso argomento

Foggia, blitz contro il pizzo: 18 arresti e due boss catturati? Punti chiave Chi sono i due boss catturati per l'omicidio di Apricena? Come collegavano le estorsioni agli imprenditori alla mafia garganica? Quali...

Sparatoria e feriti nel parcheggio di un supermercato: due arresti per il 'duello' a colpi di pistolaDue arresti per la sparatoria nel parcheggio del ‘Penny Market’ di via San Severo, a Foggia.

sparatoria a foggia dueSparatoria in un parcheggio a Foggia: una donna ferita in codice rosso, fermato il presunto autoreStando a una ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l’episodio sarebbe nato da una lite tra più individui che frequenterebbero abitualmente l’area. Durante il diverbio, un giovane avrebbe ... giornaledipuglia.com

sparatoria a foggia dueSparatoria in via San Severo a Foggia, una donna feritaUna donna è rimasta lievemente ferita da un colpo di arma da fuoco esploso questa sera in via Iarussi, zona alla periferia di Foggia. Il ferimento, in base ad una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web