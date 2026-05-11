Foggia blitz contro il pizzo | 18 arresti e due boss catturati

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un’operazione a Foggia che ha portato all’arresto di 18 persone e alla cattura di due boss legati a un omicidio avvenuto ad Apricena. Durante le indagini è stato accertato come i due boss fossero coinvolti in un omicidio e avessero collegamenti diretti con le estorsioni rivolte a imprenditori locali. Le autorità hanno inoltre identificato come le estorsioni si inserissero nelle attività della mafia garganica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i due boss catturati per l'omicidio di Apricena?. Come collegavano le estorsioni agli imprenditori alla mafia garganica?. Quali dettagli rivelerà il Procuratore Melillo nella conferenza di oggi?. Perché il blitz mira a risolvere vecchi conti di sangue?.? In Breve Due boss della mafia garganica accusati omicidio Ferrelli e Petrella ad Apricena nel 2017.. Presunto responsabile fermato per doppio omicidio familiare a Foggia il 29 aprile 2026.. Procuratore Giovanni Melillo presenta dettagli operazione alle ore 10:30 presso Procura di Foggia.. Indagini mirano a legami tra estorsioni locali e potere criminale nel Gargano.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, blitz contro il pizzo: 18 arresti e due boss catturati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz antimafia a Foggia: estorsioni a imprenditori, 18 arrestiOperazione antimafia a Foggia, dove è in corso una operazione congiunta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della... Blitz contro i Casalesi, 23 arresti: manette anche i fratelli del boss ZagariaTempo di lettura: < 1 minutoE’ di ventitré persone arrestate – 19 in carcere e 4 ai domiciliari – il bilancio dell’operazione della Direzione... Argomenti più discussi: Blitz antimafia a Foggia: estorsioni a imprenditori, 18 arresti; Blitz antimafia a Foggia: tre arresti per omicidio e tentato omicidio, 18 misure cautelari per estorsione; Mafia, maxi blitz tra Foggia e Gargano: arresti per omicidi ed estorsioni agli imprenditori; Maxi blitz antimafia nel Foggiano, arresti per estorsioni e omicidi. ??Latitante pluriomicida arrestato nella notte a #Foggia: blitz dei carabinieri con il Gis x.com