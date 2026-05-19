L'ex primo ministro spagnolo è stato convocato in tribunale il 2 giugno come indagato nel procedimento riguardante il salvataggio di una compagnia aerea, finanziato con 53 milioni di euro provenienti da fondi pubblici. L'inchiesta riguarda accuse di riciclaggio e traffico di influenze legate a questa operazione. La partecipazione dell'ex politico nel procedimento si inserisce in un contesto di indagini più ampie su presunti irregolarità nello strumento di salvataggio finanziario.

L’ex premier spagnolo J osé Luis Rodriguez Zapatero è stato convocato in tribunale il 2 giugno, come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziato con 53 milioni di euro. Secondo fonti giudiziarie citate dai media iberici, fra cui El Pais, l’ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti. Sempre El Pais, citando fonti vicine all’indagine, afferma che l’unità per i crimini economici e fiscali della Polizia nazionale sta conducendo un’operazione perquisendo l’ufficio di Zapatero, gli uffici della società delle sue figlie e altre due attività commerciali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, l’ex primo ministro Zapatero accusato di riciclaggio e traffico di influenze nel caso “Plus Ultra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Zapatero accusato in Spagna di traffico di influenze e riciclaggio di fondi pubbliciL’ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero è stato accusato di traffico di influenze e altri reati connessi nell’ambito di un’indagine sul...

Luca Lucci condannato a 18 anni: l'ex capo ultrà del Milan è accusato di traffico internazionale di drogaTra il giugno del 2020 e il marzo del 2021, avrebbe movimentato tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina Una sentenza...

Spagna, l'ex premier Zapatero è accusato di riciclaggio di denaro pubblicoL'ex premier spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero, è stato accusato nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per il ... tg24.sky.it

Spagna, Zapatero indagato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra: perquisiti gli uffici dell’ex premierL'ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti ... tg.la7.it