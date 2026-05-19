Spagna ex premier Zapatero indagato per associazione per delinquere e falso

L'ex presidente socialista è stato posto sotto indagine con l'accusa di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti. Le autorità hanno aperto un fascicolo per verificare eventuali coinvolgimenti in attività illecite legate alla sua posizione passata. Le indagini sono in corso e si concentrano su presunti comportamenti illeciti relativi alla sua gestione politica. Al momento, non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali dai rappresentanti legali o dagli inquirenti.

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Secondo fonti giudiziarie citate dai media iberici, fra cui El Pais, l’ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti. Secondo fonti giudiziarie, l’Unità di delinquenza economica e fiscale (Udef) della Guardia Civil starebbe effettuando perquisizioni negli uffici dell’ex leader socialista, capo del governo spagnolo dal 2024 al 2011. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zapatero indagato: nuovo scandalo nel PSOE spagnolo Sullo stesso argomento Spagna, Zapatero indagato caso ‘Plus Ultra’La compagnia aerea Plus Ultra dopo il Covid ha ricevuto 53 milioni di euro provenienti dal piano di salvataggio pubblico. Ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... Spagna, nuova tegola sui socialisti: l’ex premier Zapatero accusato di traffico d’influenze. Sanchez in bilico x.com Spagna, l’ex premier Zapatero indagato per il salvataggio di una compagnia aereaL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero risulta indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra. lettera43.it Spagna, Zapatero indagato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra: perquisiti gli uffici dell’ex premierL'ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti ... tg.la7.it