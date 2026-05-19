Jonathan Andic figlio del fondatore di Mango arrestato per omicidio del padre

Jonathan Andic, vicepresidente del marchio di moda Mango, è stato arrestato dalla Polizia in relazione a un omicidio avvenuto di recente. L'episodio ha coinvolto il padre di Andic, il fondatore dell’azienda, e si è verificato in una località non specificata. Le forze dell’ordine hanno notificato l’arresto e stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note altre informazioni o eventuali dichiarazioni ufficiali.

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Jonathan Andic, vicepresidente del marchio di moda Mango, è stato arrestato dalla Polizia della Catalogna (i Mossos d’Esquadra) con l’accusa di aver ucciso il padre Isak, fondatore dell’azienda, morto il 14 dicembre 2024, a 71 anni, in seguito a una caduta lungo un sentiero sul monte Montserrat, vicino a Barcellona. Jonathan Andic, 45 anni, era già indagato da alcuni mesi per il presunto omicidio, ma ora la magistratura ha disposto il suo arresto come misura preliminare prima di deferirlo al giudice. La famiglia Andic ha fatto sapere in una nota che Jonathan sta testimoniando “nell’ambito del procedimento relativo all’incidente del 14 dicembre 2024” e che la sua collaborazione con la magistratura “è stata e continuerà ad essere assoluta”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, arrestato per omicidio del padre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MANGO, arrestato Jonathan ANDIC, il figlio del fondatore: è accusato dellOMICIDIO del padre Sullo stesso argomento Arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango: "Ha spinto lui il padre nel dirupo"Decisa svolta nelle indagini per la morte di Isak Andic, fondatore del marchio di abbigliamento e accessori spagnolo Mango, avvenuta il 14 dicembre... Morte del fondatore di Mango, arrestato il figlio Jonathan AndicLa polizia catalana, i Mossos d’Esquadra, hanno arrestato Jonathan Andic, figlio del fondatore di Mango, Isak Andic, per l’omicidio del padre. Spagna, arrestato il figlio del fondatore di Mango Jonathan Andic per l'omicidio del padre Isak, il 45enne: Cadde in montagna x.com Arrestato per parricidio Jonathan Andic, il figlio del fondatore di MangoSvolta nell'inchiesta sulla morte di Isak Andic, storico fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat, in Catalogna. I Mossos d'Es ... ansa.it Morte fondatore Mango, arrestato il figlio Jonathan Andic: avrebbe ucciso il padreLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte fondatore Mango, arrestato il figlio Jonathan Andic: avrebbe ucciso il padre ... tg24.sky.it