SpaceX | al via il test della nuova Starship V3 da 121 metri

È stato avviato il test della nuova versione della navicella spaziale, alta 121 metri, sviluppata da una società privata. La fase di prova riguarda una configurazione aggiornata rispetto ai modelli precedenti e si concentra su vari aspetti tecnici e di design. Tra le modifiche apportate, la rimozione di una piastrella termica è stata decisa volontariamente. La missione Artemis IV, che utilizza tecnologie simili, potrebbe essere influenzata dall’esito di queste verifiche.

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