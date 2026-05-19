SpaceX | al via il test della nuova Starship V3 da 121 metri
È stato avviato il test della nuova versione della navicella spaziale, alta 121 metri, sviluppata da una società privata. La fase di prova riguarda una configurazione aggiornata rispetto ai modelli precedenti e si concentra su vari aspetti tecnici e di design. Tra le modifiche apportate, la rimozione di una piastrella termica è stata decisa volontariamente. La missione Artemis IV, che utilizza tecnologie simili, potrebbe essere influenzata dall’esito di queste verifiche.
? Domande chiave Come influenzerà la nuova configurazione il successo della missione Artemis IV?. Perché SpaceX ha deciso di rimuovere intenzionalmente una piastrella termica?. Cosa accadrà al booster dopo la separazione degli stadi in quota?. Come monitoreranno i satelliti fittizi l'integrità dello scudo termico?.? In Breve Nuovo booster Super Heavy con tre alette a griglia per stabilità aerodinamica.. Carico utile incrementato a 22 satelliti Starlink fittizi con telecamere ottiche.. Test termico con fessura artificiale nello scudo per monitorare flussi di calore.. Missione suborbitale di un'ora con ammaggio nel Golfo e tuffo nell'Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SpaceX Reveals All About Testing Difficulties | Starship Update
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