Dal controllo per strada alla scoperta del deposito della droga | tre arresti

Durante un normale controllo stradale, i Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno individuato tre cittadini marocchini, successivamente arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è ampliata quando, durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di droga nel deposito utilizzato dai fermati. L’intera operazione ha portato all’arresto dei tre uomini e al sequestro della sostanza stupefacente.

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Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga su vasta scala. I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato tre cittadini marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il blitz, avvenuto nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026 Notizie correlate Caivano, terrore al Parco Verde: “stesa” per il controllo della droga, tre arrestiUn’azione dimostrativa, tipica delle cosiddette “stese”, finalizzata a intimidire e marcare il controllo sul territorio. "Market" della droga in strada: quattro arresti a SoccavoI carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato quattro persone nel quartiere Soccavo, al Rione Traiano di Napoli, accusate di... Argomenti più discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Fiumefreddo e Calatabiano, controlli della polizia su strade e periferie: sei auto sospese per mancata revisione; Ponte del Primo Maggio, controlli e patenti ritirate sulle strade per la montagna; Fermato mentre gira per strada con una mazza da baseball in metallo. Gli Z-blogger militari si lamentano perché l’Ucraina ha ormai preso il controllo di fuoco sulla M-14, la strada Taganrog-Dzhankoy, che corre lungo la costa del Mar d'Azov passando per Mariupol-Berdyansk-Melitopol-Genichesk fino alla Crimea, quella che gara x.com Consigli per un viaggio in solitaria di 9 giorni in Sicilia reddit Monopattini elettrici fuori controllo? Tra casco obbligatorio e nuove multe, che cosa succede davvero in strada? [VIDEO]Nuova stretta normativa sui monopattini elettrici: dopo casco obbligatorio, limiti di velocità e divieto di passeggeri, entrano in vigore anche targa dal 16 maggio e assicurazione dal 16 luglio 2026. moto.it