Dal controllo per strada alla scoperta del deposito della droga | tre arresti

Da perugiatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo stradale, i Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno individuato tre cittadini marocchini, successivamente arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è ampliata quando, durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di droga nel deposito utilizzato dai fermati. L’intera operazione ha portato all’arresto dei tre uomini e al sequestro della sostanza stupefacente.

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Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga su vasta scala. I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato tre cittadini marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il blitz, avvenuto nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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