Dal controllo per strada alla scoperta del deposito della droga | tre arresti
Durante un normale controllo stradale, i Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno individuato tre cittadini marocchini, successivamente arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è ampliata quando, durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati diversi quantitativi di droga nel deposito utilizzato dai fermati. L’intera operazione ha portato all’arresto dei tre uomini e al sequestro della sostanza stupefacente.
Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga su vasta scala. I Carabinieri della Stazione di Marsciano hanno arrestato tre cittadini marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il blitz, avvenuto nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026
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