Spaccia cocaina in zona Lorenteggio | arrestato 25enne
Un giovane di 25 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia in zona Lorenteggio, a Milano. L’uomo, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Successivamente, è stato portato in commissariato, dove è stato sottoposto a perquisizione e quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.
Milano, 19 maggio 2026 – Un 25enne marocchino, con precedenti, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio, in zona Lorenteggio. Il giovane è stato fermato dagli agenti durante un servizio del controllo territorio mentre si trovava in auto assieme a un cliente a cui aveva appena ceduto una dose di cocaina. Il cliente, un 44enne italiano, era stato notato aggirarsi in monopattino con fare sospetto e la polizia lo aveva quindi seguito fino a quando in via Vespri Siciliani all'angolo con via Bellini è stato raggiunto in auto dal 25enne per lo scambio. I poliziotti hanno quindi bloccato i due uomini ancora all’interno dell’autovettura, trovando il 44enne in possesso di una dose di cocaina appena acquistata, motivo per il quale è stato sanzionato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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