Spaccia cocaina in zona Lorenteggio | arrestato 25enne

Un giovane di 25 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia in zona Lorenteggio, a Milano. L’uomo, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Successivamente, è stato portato in commissariato, dove è stato sottoposto a perquisizione e quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

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Milano, 19 maggio 2026 – Un 25enne marocchino, con precedenti, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio, in zona Lorenteggio. Il giovane è stato fermato dagli agenti durante un servizio del controllo territorio mentre si trovava in auto assieme a un cliente a cui aveva appena ceduto una dose di cocaina. Il cliente, un 44enne italiano, era stato notato aggirarsi in monopattino con fare sospetto e la polizia lo aveva quindi seguito fino a quando in via Vespri Siciliani all'angolo con via Bellini è stato raggiunto in auto dal 25enne per lo scambio. I poliziotti hanno quindi bloccato i due uomini ancora all’interno dell’autovettura, trovando il 44enne in possesso di una dose di cocaina appena acquistata, motivo per il quale è stato sanzionato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccia cocaina in zona Lorenteggio: arrestato 25enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte Sullo stesso argomento Leggi anche: Spaccia hashish e cocaina vicino all’asilo: arrestato Ardea, spaccia cocaina in strada: pusher arrestato ed espulsoI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 25enne, senza fissa dimora e con precedenti, ritenuto responsabile di... Spacciavano droga nei boschi, due arresti in Friuli. Sequestrati cocaina, marijuana e hashish, oltre a un bilancino di precisione #ANSA x.com Comprava droga sul dark web pagandola in criptovalute per spacciare nella zona della movida: arrestatoMilano, in manette un italiano di 33 anni: in casa aveva mefedrone, ketamina, Mdma, cocaina, hashish, marijuana e numerose pasticche di 2Cb ... msn.com Ventimiglia, spaccia cocaina: arrestato giovane stranieroBlitz dei carabinieri: il pusher aveva nascosto 136 grammi di polvere bianca tra le piante lungo il fiume Roja ... ilsecoloxix.it