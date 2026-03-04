Spaccia hashish e cocaina vicino all’asilo | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Martinengo mentre spaccia hashish e cocaina in un parcheggio vicino a un asilo parrocchiale. Era intento a vendere alcune dosi a un cliente quando è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in un’area frequentata da famiglie e bambini, e l’indagine prosegue per accertare eventuali collegamenti con altri episodi.

L’intervento dei carabinieri dopo alcune segnalazioni dei cittadini. Sequestrati 13 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina: per il 33enne divieto di dimora in provincia Martinengo. È stato fermato in un parcheggio vicino all’asilo parrocchiale mentre vendeva alcune dosi a un cliente. Venerdì pomeriggio, 27 febbraio, i carabinieri di Martinengo hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 33 anni, A.E.M., ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un appostamento, i militari hanno notato l’uomo salire a bordo di una Fiat Punto appena arrivata nel parcheggio. In quegli istanti è stato documentato uno scambio droga-soldi tra l’indagato e il conducente del veicolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

