S&P | rischio recessione in Europa per lo scontro Iran-Israele

Secondo un'analisi di Standard & Poor's, l'elevato rischio di recessione in Europa potrebbe aumentare a causa del conflitto tra Iran e Israele. Tra le preoccupazioni principali ci sono le possibili ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sulla crescita economica. La chiusura dello Stretto di Hormuz, via di passaggio strategica per il petrolio, potrebbe far salire i prezzi del greggio. Inoltre, il confronto tra i due paesi rischia di influenzare negativamente il debito dei paesi europei, creando tensioni sui mercati finanziari.

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