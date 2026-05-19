S&P | rischio recessione in Europa per lo scontro Iran-Israele

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un'analisi di Standard & Poor's, l'elevato rischio di recessione in Europa potrebbe aumentare a causa del conflitto tra Iran e Israele. Tra le preoccupazioni principali ci sono le possibili ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sulla crescita economica. La chiusura dello Stretto di Hormuz, via di passaggio strategica per il petrolio, potrebbe far salire i prezzi del greggio. Inoltre, il confronto tra i due paesi rischia di influenzare negativamente il debito dei paesi europei, creando tensioni sui mercati finanziari.

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? Domande chiave Come influirà la chiusura dello Stretto di Hormuz sul prezzo del petrolio?. Perché il conflitto tra Iran e Israele minaccia il debito europeo?. Quanto peserà l'aumento dei costi energetici sulla spesa delle famiglie?. Chi subirà i danni maggiori dal possibile aumento dei tassi di default?.? In Breve Prezzo petrolio Brent rischio 200 dollari al barile per blocchi energetici.. Tasso default debito europeo speculative-grade previsto al 3,75% entro marzo 2027.. Scenario pessimistico prevede picco default al 5% per instabilità nello Stretto di Hormuz.. Aumento costi trasporti e beni alimentari impatta potere d'acquisto famiglie europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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