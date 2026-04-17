Tutta l'Europa rischia la recessione se la guerra in Iran continua | lo dice il direttore europeo del FMI

Il direttore europeo del Fondo monetario internazionale ha dichiarato che l’intera Europa potrebbe affrontare una recessione se la guerra in Iran dovesse proseguire, a causa dello shock energetico che ne deriverebbe. Ha inoltre precisato che nessun Paese del continente è esente da questo rischio. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto di analisi sulle conseguenze economiche di un conflitto ancora in corso nella regione.

Il direttore dei dipartimento Europeo del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer, ha detto che con lo shock energetico causato dalla guerra in Iran "l'Unione europea" rischia "una recessione", e che "nessun Paese europeo è risparmiato". È solo una delle possibili previsioni: l'inflazione arriverebbe al 5%.🔗 Leggi su Fanpage.it

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