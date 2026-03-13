Manifestazioni sportive ed eventi | il Comune approva un finanziamento di 360mila euro

Il Comune di Ferrara ha approvato un finanziamento di 360mila euro per manifestazioni sportive ed eventi, aumentando rispetto ai 330mila euro del 2025. La cifra riguarda i fondi destinati all’organizzazione di iniziative sportive e eventi correlati, confermando l’impegno dell’amministrazione nel sostenere le realtà sportive del territorio. La decisione è stata presa in vista della pianificazione delle attività per l’anno in corso.

Manifestazioni ed eventi sportivi. Il Comune di Ferrara ha approvato, per l’organizzazione degli stessi, un finanziamento complessivo di 360mila euro, in aumento rispetto ai 330mila euro stanziati nel 2025, a conferma della volontà di continuare a promuovere lo sport sostenendo le realtà sportive del territorio. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Festa del papà, arrivano le giostre in piazza. E cambia la viabilità nel quartiere . 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Dalla Regione oltre 40 milioni di euro per impianti e manifestazioni sportiveL’Emilia-Romagna si prepara a un altro anno di grande sport: a inaugurare la stagione l’arrivo della fiamma olimpica Milano-Cortina 2026 a Rimini... Leggi anche: Manifestazioni sportive internazionali: ecco il calendario 2026 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manifestazioni sportive Temi più discussi: Cartellone degli Eventi sportivi. Online nuovo bando per i contributi: richieste dal 13 marzo; Contributi per associazioni ed eventi sportivi: pubblicato l’avviso della MetroCity · ilreggino.it; Pubblicato il bando regionale da 4 milioni per gli eventi sportivi – Chi può partecipare; Marche 2026, si alza il sipario sul maxi evento nella conferenza stampa di Ancona: i tabelloni delle Coppe Italia maschili di futsal. Contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi in programma nel 2026Il Comune di Ferrara ha approvato, con delibera di Giunta comunale, l'avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi realizzati o ... cronacacomune.it Sestri: crescono gli investimenti sul turismo per allungare la stagioneSestri: crescono gli investimenti sul turismo per allungare la stagione ... msn.com La decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per la gara dell'Euganeo del 21 marzo - facebook.com facebook #Avviso pubblico:"Concessione di contributi per Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive – Anno 2026". @europainitalia @La_Calabria eurokomonline.eu/index.php/band… x.com