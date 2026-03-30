Sostenibilità sociale Graded firma il Manifesto Imprese per le Persone e la Società di UN Global Compact Network Italia

Graded, azienda nel settore energetico con sede a Napoli, ha firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società” promosso da UN Global Compact Network Italia. La firma è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del documento o sulle eventuali azioni concrete intraprese dall’azienda. La notizia riguarda anche l’impegno dichiarato di Graded in ambito di sostenibilità sociale.

Graded, azienda leader nel settore energetico con quartier generale a Napoli, si conferma Ambassador della sostenibilità sociale e rinnova il proprio impegno sui temi della responsabilità sociale d’impresa, insieme alle oltre 200 aziende già firmatarie del Manifesto “Imprese per le Persone e la Società” di UN Global Compact Network Italia, fondazione no-profit che promuove l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i 10 Principi di sostenibilità (diritti umani, lavoro, ambiente, anticorruzione) nel contesto aziendale italiano. In uno scenario globale caratterizzato da un rischio di arretramento sui temi della sostenibilità sociale, ora l’obiettivo è garantire un futuro equo e sostenibile alle generazioni future, senza lasciare nessuno indietro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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