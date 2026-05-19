Sosta alla Malpensata cambiano le regole | quanto costa il pass e dove sono i 90 nuovi parcheggi
Da maggio, la zona Malpensata a Lecco ha visto l’introduzione di nuove regole per la sosta. La delibera di giunta ha ufficialmente creato una sezione dedicata a questa area all’interno della zona a traffico limitato del centro e del lungolago, mentre un’ordinanza firmata dal dirigente ha stabilito i dettagli. Sono stati individuati 90 nuovi posti auto e sono state aggiornate le tariffe per il pass di sosta. Queste modifiche interessano i residenti e i visitatori che frequentano l’area.
La quarta Zona a particolare rilevanza urbanistica della città è realtà. Con la delibera di giunta del 7 maggio il Comune di Lecco ha istituito la nuova sottosezione "Malpensata" all'interno della Zpru del centro e del lungolago, mentre con l'ordinanza del 15 maggio – firmata dal dirigente Lucio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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