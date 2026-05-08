Malpensata 90 nuovi parcheggi per i residenti | la giunta Gattinoni approva la ZPRU
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Le forze politiche e civiche della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mauro Gattinoni sindaco esprimono soddisfazione per la delibera approvata dalla giunta comunale che istituisce la nuova sottosezione "Malpensata" all'interno della Zona a particolare rilevanza urbanistica (ZPRU) del.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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