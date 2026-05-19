È stata ufficialmente confermata la ripresa dei servizi di salvataggio sulle spiagge, che si svolgeranno dal 30 maggio al 7 settembre. Le operazioni saranno attive ogni giorno dalle 10 alle 18, garantendo la sicurezza dei bagnanti durante tutta la stagione balneare. Questa decisione permette di avviare la stagione estiva con servizi pronti a intervenire in caso di emergenza, segnando l'inizio di un periodo di attività e presidi nelle località di mare.

ANCONA I servizi di salvamento dovranno essere garantiti dal 30 maggio al 7 settembre, dalle 10 alle 18. Oltre questo lasso temporale le strutture potranno comunque rimanere aperte, ma esponendo cartellonistica e bandiere per informare i clienti dell’assenza del salvamento. E l’obbligo dei baywatch è connesso alle sole attività di spiaggia, quindi scampato pericolo per feste, cene e grigliate on the beach. In estrema sintesi, è con questo pacchetto di buone notizie che gli operatori balneari sono usciti ieri dall’incontro con il vicepresidente della Regione e assessore al Demanio marittimo Enrico Rossi. Il confronto Un vertice a Palazzo Raffaello che, tra chi era in presenza e chi collegato da remoto, ha contato circa 50 tra titolari di stabilimenti e sindaci. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sos baywatch, sciolto il nodo: la stagione balneare short (30 maggio - 7 settembre) può partire

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