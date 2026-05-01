Sta per partire la stagione balneare ma il problema dei contratti pirata rimane

Con l’avvicinarsi della stagione balneare, continuano a sorgere preoccupazioni legate ai contratti pirata che coinvolgono i lavoratori stagionali. Nonostante l’arrivo del periodo di maggiore attività, le questioni legate alla regolarità dei contratti e alla tutela dei diritti continuano a essere al centro di discussioni e interventi. La situazione rimane complessa e richiede attenzione da parte delle autorità competenti.

Mentre sta per ripartire la stagione balneare, permangono le problematiche per i lavoratori stagionali. A denunciare è la Uiltucs di Latina che spiega: "Il lavoro stagionale nel litorale pontino continua a non trovare adeguata tutela: nessuna amministrazione comunale della provincia di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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