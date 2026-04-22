Stagione balneare al via il primo maggio ma solo sulla carta | i tratti di costa vietati e il nodo Mondello

La stagione balneare dovrebbe iniziare il primo maggio, secondo quanto stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco che recepisce il decreto regionale sui tratti di mare interdetti. Tuttavia, ci sono zone di costa dove il divieto di balneazione rimane in vigore, creando alcune incertezze sulla reale apertura delle spiagge. Uno dei punti più discussi riguarda il tratto di mare davanti a Mondello, che continua a essere oggetto di attenzione per le restrizioni in vigore.

In teoria, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, che recepisce il decreto regionale sui tratti di mare vietati, la stagione balneare inizierà il primo maggio. Nella pratica, c’è un’altra data cerchiata in rosso: è quella del 28 aprile, quando dovrebbe arrivare la decisione del.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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