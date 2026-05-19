A Sorrento, l’Excelsior Vittoria ospita una specialità austriaca che da sempre richiama l’attenzione: la torta Sacher. La ricetta, tramandata attraverso 34 passaggi, viene riprodotta con attenzione ai dettagli per garantire un risultato fedele all’originale. La collaborazione tra l’albergo e un artista pasticcere viennese permette di presentare questa specialità nel cuore della Costiera, unendo la tradizione dell’Europa centrale con i profumi e i sapori locali. L’evento segna un’occasione di confronto tra due culture gastronomiche.

? Punti chiave Come si uniscono la tradizione austriaca e i profumi della Costiera?. Quali sono i 34 passaggi segreti per la perfetta Sacher?. Chi sono le due dinastie familiari che gestiscono queste eccellenze?. Perché la panna non deve essere zuccherata secondo il rito originale?.? In Breve Chef Antonino Montefusco coordina l'offerta gastronomica tra Terrazza Bosquet e ristorante Orangerie.. La ricetta della torta prevede 34 passaggi rigorosi per garantire la qualità originale.. Gestione familiare condivisa tra i Fiorentino dal 1834 e le famiglie Winkler e Gürtler.. Il pop-up è attivo per tutto il mese di maggio presso l'hotel sorrentino..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento e Vienna si incontrano: la Sacher arriva all’Excelsior Vittoria

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