La Sacher trova casa a Sorrento
Una tradizione dolciaria legata alla Sacher si trasferisce a Sorrento, portando con sé un legame tra due città che condividono un patrimonio di ospitalità e storia. Tra l’Italia e l’Austria si intrecciano ricordi di rituali consolidati e ricette che hanno resistito al passare del tempo, mantenendo intatta la loro identità originale. La presenza di questa delizia nel sud Italia rappresenta un momento di continuità culturale e gastronomica tra i due paesi.
Tra Sorrento e Vienna passa una linea sottile fatta di ospitalità storica, rituali codificati e dolci che hanno attraversato i secoli senza perdere riconoscibilità. A maggio il Grand Hotel Excelsior Vittoria apre un nuovo capitolo della propria attività internazionale ospitando un pop-up firmato Hotel Sacher Wien dedicato alla Original Sacher-Torte, uno dei simboli più noti della cultura gastronomica austriaca. L’operazione mette insieme due indirizzi che condividono una caratteristica ormai rara nell’hôtellerie di fascia alta: essere ancora realtà familiari. Da una parte la famiglia Fiorentino, proprietaria dell’albergo sorrentino dal 1834;... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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