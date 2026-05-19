La Sacher trova casa a Sorrento

Una tradizione dolciaria legata alla Sacher si trasferisce a Sorrento, portando con sé un legame tra due città che condividono un patrimonio di ospitalità e storia. Tra l’Italia e l’Austria si intrecciano ricordi di rituali consolidati e ricette che hanno resistito al passare del tempo, mantenendo intatta la loro identità originale. La presenza di questa delizia nel sud Italia rappresenta un momento di continuità culturale e gastronomica tra i due paesi.

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