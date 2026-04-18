Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno avviato una vasta operazione di controllo nell’area della movida. Sono stati effettuati controlli lungo le strade e presso i locali pubblici, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e garantire la sicurezza dei cittadini. L’intervento ha coinvolto anche personale in abiti civili del Nucleo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui risultati delle operazioni.

L’attenzione si è concentrata sui numerosi locali del centro, mete preferite dai ragazzi durante il weekend e lungo le vie principali, dove sono stati eseguiti una serie di posti di controllo alla circolazione stradale. Unitamente al personale del NIL e a personale dell’Area Tecnica dell’Ispettorato del Lavoro di Roma, i Carabinieri hanno proceduto ad accertamenti amministrativi volti a contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, riscontrando in uno dei locali controllati la presenza di lavoratori a nero per i quali ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale con sanzione totale di euro 6.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Maxi operazione dei Carabinieri per la sicurezza nell’area movida. Controlli lungo le strade e presso i locali

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