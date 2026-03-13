Sora e Provincia sotto controllo | maxi operazione dei carabinieri tra droga strade e bar irregolari

Il 10 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno avviato un ampio controllo del territorio nella provincia di Frosinone, coinvolgendo diverse aree tra strade, bar e zone di aggregazione. L’operazione, disposta dal Comando Provinciale, ha portato a verifiche su attività sospette e controlli di routine, con particolare attenzione a esercizi commerciali e punti di ritrovo pubblici.

Blitz straordinario a Sora, Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano: 154 persone controllate, 78 veicoli, sequestri di droga e multe salate L'operazione, disposta per innalzare i livelli di sicurezza percepita e garantire la massima serenità ai residenti, ha visto un notevole dispiegamento di forze: ben 30 donne e uomini della Compagnia sorana, articolati su 15 pattuglie, hanno lavorato incessantemente sul territorio. A rendere ancora più incisiva l'azione di prevenzione e repressione è stata la proficua sinergia con i Reparti Speciali dell'Arma. Fondamentale si è rivelato il supporto dei militari del N.A.S. (Nucleo... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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