Sony ha annunciato che smetterà di rilasciare nuove esclusive single player per PC, concentrando le future uscite principalmente sulla console PlayStation 5. La società ha deciso di tornare a focalizzarsi sulle produzioni destinate esclusivamente alla propria piattaforma, abbandonando temporaneamente la pubblicazione di titoli per PC. Questa scelta comporta un cambio di rotta rispetto alle politiche precedenti, che prevedevano un rilascio più ampio di giochi anche per il piattaforma Windows.

Sony Interactive Entertainment sembra pronta a cambiare in modo netto la propria strategia sui giochi destinati a PC. Dopo anni in cui diverse grandi produzioni nate su PlayStation sono arrivate anche su computer, la compagnia avrebbe deciso di trattenere i principali titoli per giocatore singolo all’interno dell’ecosistema console. La nuova direzione riguarderebbe soprattutto le opere narrative più importanti degli studi interni, quelle pensate per dare identità, valore e peso commerciale a PlayStation 5. Il messaggio è chiaro: le grandi avventure single player non dovranno più essere percepite come uscite temporanee in attesa di una versione PC. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Sony chiude la porta al PC: le grandi esclusive single player tornano al centro di PlayStation 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIORGIA VIENE CATTURATA DA VECNA E PORTATA NEL SOTTOSOPRA DI STRANGER THINGS PER 24 ORE!

Sullo stesso argomento

Sony dice stop alle esclusive PlayStation su PC, secondo un report di BloombergSecondo un report firmato dal giornalista Jason Schreier per Bloomberg, Sony ha deciso di fermare la pubblicazione delle sue principali esclusive...

Sony interromperà la pubblicazione dei giochi playstation su pcQuesto testo analizza una possibile svolta nella politica di porting di PlayStation su PC, esaminando le implicazioni di una decisione che potrebbe...

Altro che HDMI, la porta RS-232 della TV è un potente strumento di automazione: come sbloccarla (e cosa può fare)Sul retro di molti televisori Samsung, LG e Sony c'è una porta che la maggior parte degli utenti non ha mai aperto, non conosce e spesso scambia per un Sul retro di molti televisori Samsung, LG e Sony ... webnews.it

Ho un po' di rimpianto per aver comprato la Sony a7ii reddit