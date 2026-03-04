Sony dice stop alle esclusive PlayStation su PC secondo un report di Bloomberg

Sony ha annunciato di interrompere la pubblicazione delle sue principali esclusive PlayStation su PC, secondo quanto riportato da Bloomberg e dal giornalista Jason Schreier. La decisione riguarda i giochi che finora erano usciti anche su computer, lasciando intendere che in futuro non saranno più rilasciati su questa piattaforma. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti del settore.

Secondo un report firmato dal giornalista Jason Schreier per Bloomberg, Sony ha deciso di fermare la pubblicazione delle sue principali esclusive PlayStation su PC. Dopo alcuni anni di apertura verso il mercato computer, la compagnia giapponese starebbe tornando a una strategia più tradizionale, rendendo PlayStation 5 l'unica piattaforma per accedere ai suoi grandi titoli single player. La decisione, stando alle fonti citate da Schreier, non riguarderebbe l'intero catalogo first party. I giochi online continuerebbero a essere distribuiti su più piattaforme. Tra questi figurano Marathon e Marvel Tokon: Fighting Souls, pensati per un pubblico ampio e per una base utenti il più possibile estesa, elemento cruciale per la sostenibilità dei titoli multiplayer.