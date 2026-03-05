Sony interromperà la pubblicazione dei giochi playstation su pc

Sony ha annunciato che interromperà la pubblicazione dei giochi PlayStation su PC, coinvolgendo una possibile svolta nella strategia di porting dei titoli first-party. La decisione riguarda la fine della pubblicazione di alcuni giochi su piattaforme PC, segnando un cambiamento rispetto alle pratiche precedenti. La notizia interessa gli utenti e gli sviluppatori che seguono da vicino le mosse della casa giapponese nel mercato dei giochi.

Questo testo analizza una possibile svolta nella politica di porting di PlayStation su PC, esaminando le implicazioni di una decisione che potrebbe fermare i port first-party. In scena emergono quasi sei anni di espansione per i giocatori PC, con una serie di esclusive che hanno trovato nuova audience al di fuori delle console. La decisione di invertire la tendenza di portare titoli first-party su PC va a modificare un capitolo cruciale della strategia di Sony. In passato, l’azienda ha ampliato la sua offerta su PC proponendo una lunga lista di giochi di punta, contribuendo a raggiungere una base di giocatori molto ampia. Tra i titoli che... 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

