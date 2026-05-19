Sono passati trent’anni dall’ultimo episodio della Signora in giallo
Sono trascorsi trent’anni dall’ultima puntata della serie televisiva “Signora in giallo”. La trasmissione fu interrotta improvvisamente, poiché il canale che la trasmetteva decise di spostarla nella stessa sera, interrompendo così la programmazione senza preavviso. La decisione sorprese il pubblico, che si aspettava altre stagioni e nuovi episodi. Da allora, non ci sono state ulteriori produzioni o repliche ufficiali della serie.
Fu interrotta inaspettatamente, perché il canale che la trasmetteva la spostò nella stessa serata di un'altra serie tv, più da giovani La celebre serie televisiva La signora in giallo terminò piuttosto bruscamente il 19 maggio del 1996, trent’anni fa. La serie, in cui l’attrice Angela Lansbury interpretava la scrittrice-investigatrice di omicidi Jessica Fletcher, era infatti arrivata alla sua dodicesima stagione e godeva ancora di un ampio successo di pubblico. Nel 1995 però l’emittente CBS, che trasmetteva La signora in giallo dall’84, decise di spostarla al giovedì sera per liberare la fascia della domenica per programmi rivolti a spettatori più giovani, convinta che La signora in giallo attirasse soprattutto un pubblico anziano. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Sono passati 1000 anni dall` ultima volta che sono stato sulla terra... Stellar blade 1
Sullo stesso argomento
Il ricordo e la commemorazione a Marsciano: sono passati 82 anni dall’eccidio dei fratelli Ceci:Il 28 marzo ricorre l’anniversario della fucilazione di Armando, Giuseppe e Ulisse a opera del regime fascista con l’accusa di renitenza alla leva.
Leggi anche: La meravigliosa avventura dell’Atir: "Trent’anni passati a sperimentare. Noi crediamo nel teatro che include"
Perché sono passati quasi trent'anni da quando la Gran Bretagna ha vinto un Concerto Eurovisione? reddit
In che senso sono passati trent'anni?? x.com
Sono passati trent’anni da quel suo primo meraviglioso vagito, è diventata una donna splendida e meravigliosa, ma per me resta sempre la mia adorabile bambina!!! Questa specie di forbice che si apre ogni anno un po’ di più tra le nostre rispettive esistenze facebook
Sono passati trent’anni dall’ultimo episodio di La signora in gialloFu interrotta inaspettatamente, perché il canale che la trasmetteva la spostò nella stessa serata di un'altra serie tv, più da giovani ... ilpost.it
Paolo Hendel e i trent'anni del Ciclone: Era come giocare tutti insieme sotto la guida di LeonardoDall'improvvisazione sul set all'amore per il teatro: Hendel si racconta. Il 16 maggio a Laterina con Pieraccioni per il trentennale ... gonews.it