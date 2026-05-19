Sono passati trent’anni dall’ultimo episodio della Signora in giallo

Sono trascorsi trent’anni dall’ultima puntata della serie televisiva “Signora in giallo”. La trasmissione fu interrotta improvvisamente, poiché il canale che la trasmetteva decise di spostarla nella stessa sera, interrompendo così la programmazione senza preavviso. La decisione sorprese il pubblico, che si aspettava altre stagioni e nuovi episodi. Da allora, non ci sono state ulteriori produzioni o repliche ufficiali della serie.

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