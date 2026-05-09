La meravigliosa avventura dell’Atir | Trent’anni passati a sperimentare Noi crediamo nel teatro che include

Da trent’anni, l’Atir si dedica alla sperimentazione teatrale con un approccio che mira a includere. La loro esperienza si articola in numerose iniziative e produzioni che hanno segnato il panorama culturale. Recentemente, i membri hanno riflettuto sulla loro lunga attività, paragonandola alla sensazione di diventare nonni, un momento che ricorda quanto il tempo sia passato. La loro storia si intreccia con il desiderio di aprire il teatro a tutti, senza distinzioni.

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