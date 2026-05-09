La meravigliosa avventura dell’Atir | Trent’anni passati a sperimentare Noi crediamo nel teatro che include
Da trent’anni, l’Atir si dedica alla sperimentazione teatrale con un approccio che mira a includere. La loro esperienza si articola in numerose iniziative e produzioni che hanno segnato il panorama culturale. Recentemente, i membri hanno riflettuto sulla loro lunga attività, paragonandola alla sensazione di diventare nonni, un momento che ricorda quanto il tempo sia passato. La loro storia si intreccia con il desiderio di aprire il teatro a tutti, senza distinzioni.
Inutile negarlo: fa una certa impressione. Come diventare nonni. Una di quelle cose che ti ricordano che il tempo passa. E passa veloce. Meglio quindi celebrarli bene questi 30 anni di Atir: un pezzo di cuore e un pezzo di città. Tre appuntamenti. Gratuiti. Con Serena Sinigaglia (oggi anche codirettrice del Carcano) e le altre ragazze del mucchio. Il primo nel pomeriggio, in Paolo Grassi. Tavola rotonda sul teatro indipendente e poi aperitivo. Il 2 giugno ci si sposta davanti al Ringhiera per un happening dedicato all’anima più sociale della compagnia, nel giorno in cui si ricorda la scomparsa del fondatore Fabio Chiesa. Mentre il 5 settembre al Piccolo un focus sulla produzione artistica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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