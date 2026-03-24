Il ricordo e la commemorazione a Marsciano | sono passati 82 anni dall’eccidio dei fratelli Ceci

Sabato 28 marzo, a 82 anni dall’eccidio, la comunità di Marsciano si riunisce per ricordare i tre giovani vittime della repressione fascista. Armando, Giuseppe e Ulisse Ceci furono fucilati nel 1944 sulle mura del cimitero locale, dopo un processo sommario svoltosi in una sala della zona. La commemorazione si svolge nel rispetto della memoria di quegli eventi tragici.

Il 28 marzo ricorre l’anniversario della fucilazione di Armando, Giuseppe e Ulisse a opera del regime fascista con l’accusa di renitenza alla leva. Il programma della giornata Il programma della giornata, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Anpi e con l’associazione Arcus Morcella, si apre alle ore 10.30 con la deposizione di una corona presso il monumento a ridosso del Municipio in largo Garibaldi. La commemorazione proseguirà poi alle 11.45 presso il luogo di fucilazione e alle 12.15 presso il cimitero di Mercatello dove sono sepolte le salme. “Ricordare insieme – afferma l'assessore alla cultura Michele Capoccia - significa custodire e rinnovare una memoria che non appartiene solo al passato, ma che continua a orientare il presente della nostra comunità. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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