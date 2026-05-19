Marco Montingelli è stato fermato e arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto che è durato diversi minuti. Durante l'operazione, si è scoperto che si tratta di un parente di un noto esponente politico. Montingelli ha dichiarato di conoscere un altro rappresentante delle forze dell'ordine. L'inseguimento si è concluso con l'arresto, senza riportare feriti tra le persone coinvolte. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell'episodio e le eventuali motivazioni.

Marco Montingelli è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto durato diversi chilometri, l'attore ha poi insultato i militari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marco Montingelli arrestato dai carabinieri dopo l'inseguimento, "sono nipote di Salvini e conosco Piantedosi"

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