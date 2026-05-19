L'attore Marco Montingelli arrestato a Roma dopo un inseguimento | Sono il nipote di Salvini vi faccio licenziare

L'attore è scappato sul lungotevere in Augusta quando i carabinieri hanno acceso la sirena. Raggiunto, ha insultato e minacciato i militari: "Comunisti di m. Sono il nipote di Salvini, vi faccio licenziare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri a Roma

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