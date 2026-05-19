Maria Grazia Cucinotta ha condiviso di essere entrata in menopausa a 32 anni, poco dopo aver avuto sua figlia. La stessa attrice ha affermato di aver desiderato avere più figli, ma le circostanze sono state diverse. La sua testimonianza riguarda un cambiamento improvviso e precoce legato a questa fase della vita. La confessione è stata rilasciata in un'occasione pubblica, senza ulteriori dettagli sulla sua situazione personale o sulla causa di questa condizione.

“Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia, ma avrei voluto tanti bambini”. Maria Grazia Cucinotta si racconta. Durante il Riviera International film festival, l’interprete di Il Postino ha ricordato diversi momenti della sua carriera professionale e della sua vita, ed è voluta tornare al ricordo del tentato stupro che la vide vittima a Parigi anni addietro. “ Nasciamo sentendoci delle prede e spesso viviamo tutta la vita così. In Italia su questo fronte siamo ancora risultati zero. Se ogni giorno muore una donna significa che, fino a oggi, abbiamo fallito. E anche quando muore una sola persona a causa della violenza o dell’ingiustizia, vuol dire che le nostre battaglie non sono ancora sufficienti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia, ma avrei voluto tanti bambini”: la confessione di Maria Grazia Cucinotta

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Maria Grazia Cucinotta: «Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia»

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