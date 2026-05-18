Maria Grazia Cucinotta | Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia avrei voluto tanti bambini Le donne vengono ancora trattate come prede non esiste libertà finché si vive nella paura

Durante il Riviera International Film Festival, l’attrice ha partecipato a un lungo intervento in cui ha condiviso la sua esperienza personale e professionale, ripercorrendo quarant’anni di carriera tra film, riconoscimenti e impegni sociali. In questa occasione, ha anche parlato del suo percorso di vita, menzionando di essere entrata in menopausa all’età di 32 anni dopo aver avuto sua figlia e di aver espresso il desiderio di avere più figli. Ha inoltre commentato la condizione delle donne, affermando che spesso vengono ancora trattate come prede e che la libertà femminile è ancora minacciata dalla paura.

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