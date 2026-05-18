Maria Grazia Cucinotta | Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia avrei voluto tanti bambini Le donne vengono ancora trattate come prede non esiste libertà finché si vive nella paura

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Riviera International Film Festival, l’attrice ha partecipato a un lungo intervento in cui ha condiviso la sua esperienza personale e professionale, ripercorrendo quarant’anni di carriera tra film, riconoscimenti e impegni sociali. In questa occasione, ha anche parlato del suo percorso di vita, menzionando di essere entrata in menopausa all’età di 32 anni dopo aver avuto sua figlia e di aver espresso il desiderio di avere più figli. Ha inoltre commentato la condizione delle donne, affermando che spesso vengono ancora trattate come prede e che la libertà femminile è ancora minacciata dalla paura.

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«La vita è bellissima perché ogni giorno è un nuovo giorno». È una dichiarazione che suona come manifesto e bilancio insieme, quella di Maria Grazia Cucinotta, che in una lunga conversazione al Riviera International Film Festival, ripercorre carriera, impegno sociale e la sua personale visione del mondo con lo sguardo di chi ha attraversato decenni di cinema diventando testimone delle sue grandi trasformazioni. L’attrice e regista parte da una riflessione amara ma lucida sul presente: una crisi, quella cinematografica che non è solo economica, ma culturale. «Non si risolve con le parole ma con i fatti», afferma, richiamando la necessità di responsabilità individuale e collettiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Maria Grazia Cucinotta: «Sono andata in menopausa a 32 anni dopo la nascita di mia figlia, avrei voluto tanti bambini. Le donne vengono ancora trattate come prede, non esiste libertà finché si vive nella paura»
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