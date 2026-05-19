Sondaggi politici centrodestra in discesa | FdI Lega e Forza Italia perdono consensi

Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Alessandra Ghisleri e trasmesso su Porta a Porta, il centrodestra registra un calo di consensi. I tre principali partiti della coalizione, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, mostrano una diminuzione nei voti rispetto alle rilevazioni precedenti. La perdita di consensi si riflette in numeri che indicano una flessione rispetto alle rilevazioni passate. La tendenza si conferma come una delle più evidenti nelle ultime settimane.

Continua la discesa del centrodestra. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega perdono consensi nell'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri per Porta a Porta. Nel centrosinistra recupera il Pd. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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