Sondaggi politici giù i consensi di Fratelli d'Italia e Lega | cala anche il Pd Vannacci è al 3,6%

I sondaggi politici mostrano un calo nei consensi di Fratelli d’Italia e Lega, mentre anche il Partito Democratico registra una diminuzione. Vannacci ottiene un 3,6% di consenso. La nascita di Futuro Nazionale sembra aver influenzato le preferenze degli elettori, con variazioni di percentuale per i principali schieramenti.

Fratelli d'Italia e la Lega sono indubbiamente i partiti più colpiti dalla nascita di Futuro Nazionale. Il primo perde l'1,4%, il secondo quasi due punti, mentre Vannacci è dato al 3,6%. Cala anche il Pd, stabile il M5s. Cresce Avs.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 30,1% in calo dell'1,2% e Lega giù al 6,6 (-1,1) per effetto Vannacci, PD al 22,2%, Futuro Nazionale al 3,3%Ultime intenzioni di voto SWG: calano il primo partito e la Lega a causa dell'effetto Vannacci, Movimento 5 Stelle cala all’11,7% Secondo il nuovo...

Sondaggi politici, ecco l’effetto Vannacci: giù Fratelli d’Italia, crolla la LegaSui sondaggi pesa l'effetto Vannacci: le prime stime su Futuro Nazionale comportano un netto calo per Fratelli d'Italia e Lega.

Sondaggi politici 2026: sinistra in calo, FdI 30%, Lega in recupero/ Guerra Ucraina: per 40% basta invio armiSondaggi politici Swg con il recupero del Centrodestra e il calo a sinistra. Dopo 4 anni di guerra in Ucraina cosa dicono gli italiani sull'invio di armi ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026/ Centrodestra giù, Campo largo a -4%: Meloni 30%, sale Schlein, calo per Lega e RenziSondaggi politici Noto sulle coalizioni e i top/flop dei partiti: Centrodestra (e Lega) in calo, bene il Campo largo che accorcia a -4% da Meloni ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici elettorali: i partiti e il governo Meloni tra referendum sulla Giustizia e Stabilicum, l'ultima indagine. Il giudizio degli italiani sullo scandalo Epstein e sui dazi negli USA di Trump Il link al sondaggio - https://www.unita.it/2026/02/27/sondaggi-politi facebook

Sondaggi politici elettorali: i partiti e il governo Meloni tra referendum sulla Giustizia e Stabilicum, l'ultima indagine. Il giudizio degli italiani sullo scandalo Epstein e sui dazi negli USA di Trump x.com