Sondaggi Swg-La7 cala il Pd crescono Lega e Forza Italia | ora il centrodestra è di nuovo in testa

Secondo gli ultimi sondaggi di Swg-La7, il Partito Democratico registra una diminuzione nei consensi, mentre Lega e Forza Italia mostrano un aumento. La maggioranza di governo mantiene o riprende terreno, con il centrodestra che torna a essere in testa rispetto alle altre forze politiche. Nel frattempo, +Europa continua a perdere consensi, contribuendo a ridefinire gli equilibri tra le principali forze politiche italiane.

Il Pd torna a perdere terreno, così come +Europa, mentre i partiti della maggioranza di governo restano stabili o tornano a crescere. E così il centrodestra torna ad essere in vantaggio, seppur lievissimo, sul campo largo, anche senza il contributo del partito di Roberto Vannacci. È quanto mostrano i dati del nuovo sondaggio Swg per TgLa7 condotto tra il 15 e il 20 aprile. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia è dato stabile in testa agli orientamenti di voto degli italiani al 29,3%. Nel perimetro della maggioranza guadagnano qualcosa sia Forza Italia (ora al 7,8%) che la Lega (ora al 6,5%), mentre Noi Moderati cala di un decimale all’1,1%. Risultato: oggi il centrodestra raccoglierebbe il consenso del 44,7% degli elettori.🔗 Leggi su Open.online

Sondaggi politici SWG La7: Fratelli d’Italia cala, PD cresce. Tutti i dati aggiornati!

Notizie correlate

Sondaggi politici, giù i consensi di Fratelli d’Italia e Lega: cala anche il Pd, Vannacci è al 3,6%Fratelli d'Italia e la Lega sono indubbiamente i partiti più colpiti dalla nascita di Futuro Nazionale.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia, FI e Lega perdono voti, Pd e M5s cresconoI nuovi dati dei sondaggi politici indicano un quadro di equilibrio instabile tra le principali coalizioni italiane.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Sondaggio SWG per il TGLA7 del 13 aprile: in leggero calo i tre principali partiti; Sondaggio politico Swg Tg La7 oggi martedì 14 aprile 2026, ancora giù Meloni con FdI e Schlein col Pd; Gli ultimi sondaggi politici: in leggero calo i principali partiti, FdI al 29,3% e Pd al 21,9%. Immutata la fiducia in Meloni; Sondaggio politico del 13 aprile: come andrebbe se si votasse oggi.

Sondaggio SWG per il TGLA7 del 13 aprile: in leggero calo i tre principali partitiIl sondaggio SWG per La7 del 13 aprile 2026 conferma la leadership di Fratelli d'Italia al 29,3%, in lieve calo rispetto al 29,5% di fine marzo (-0,2). Segue il Partito Democratico al 21,9%, anch’esso ... la7.it

Sondaggi politici: cala il partito di Meloni e tutto il centrodestra, stabili PD e M5sL'ultimo sondaggio SWG del 13 aprile fotografa il centrrodestra in difficoltà: FdI, FI e Lega perdono consensi; all'opposizione stabili PD e M5s ... it.blastingnews.com

Il momento difficile del centrodestra si conferma nei sondaggi: tutte le principali forze di maggioranza perdono terreno. Il nuovo sondaggio politico di Swg per La7: https://fanpa.ge/isyFp facebook

Gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da SWG. tg.la7.it/sondaggi/sonda… #sondaggiopolitico #la7 #tgla7 #politica #italia x.com