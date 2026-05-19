Solidalia la Festa dell’Economia Solidale il 23 e 24 maggio alla Fattoria di Vigheffio

Questa mattina in Municipio è stata annunciata la quinta edizione di Solidalia, la Festa dell’Economia Solidale, che si svolgerà il 23 e 24 maggio 2026 alla Fattoria “Mario Tommasini” di Vigheffio. L’evento si svolgerà in due giornate e coinvolgerà diverse attività legate ai principi dell’economia solidale. La presentazione ha dato dettagli sui luoghi e le date, senza indicare ulteriori informazioni sui partecipanti o il programma specifico.

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