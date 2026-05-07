Solidalia la festa dell’economia solidale il 23 e 24 maggio a Vigheffio

Il 23 e 24 maggio si terrà a Vigheffio la quinta edizione di Solidalia, la festa dedicata all’economia solidale. L’evento si concentra sulla relazione tra comunità, lavoro, cibo e democrazia, con un particolare focus sulla cura come elemento centrale. Durante le due giornate, cittadini e associazioni si incontrano per condividere esperienze e approfondimenti legati a questi temi. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza scopo di lucro.

C’è un filo invisibile che tiene insieme comunità, lavoro, cibo e democrazia. È il filo della cura. Ed è proprio intorno a questa parola semplice ma potente che si costruisce la quinta edizione di Solidalia – Festa dell’Economia Solidale, l’evento che ogni anno riunisce cittadini, associazioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Festa dei Vicini 2026 a Torino: come iscriversi e organizzare un evento nel proprio quartiere il 23 e 24 maggioTorino si prepara a celebrare un traguardo importante per la convivenza cittadina: la Festa dei Vicini compie 20 anni. Comunali 2026, il 23 e il 24 maggio di nuovo alle urne: i 23 Comuni del Torinese dove si eleggerà il sindacoDopo il voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo un'altra tornata elettorale, però... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Solidalia, la festa dell’economia solidale il 23 e 24 maggio a Vigheffio; Lo chef Donato Carra: la ristorazione chiede risposte vere :: Segnalazione a Parma.