Festa dei Vicini 2026 a Torino | come iscriversi e organizzare un evento nel proprio quartiere il 23 e 24 maggio

A Torino si avvicina la Festa dei Vicini 2026, che quest’anno celebra i vent’anni di questa iniziativa dedicata alla convivialità tra residenti. L’evento si svolgerà il 23 e 24 maggio, e le persone interessate possono iscriversi per organizzare attività nel proprio quartiere. La città si prepara a coinvolgere numerosi quartieri in questa celebrazione dedicata alla socialità tra vicini di casa.

Torino si prepara a celebrare un traguardo importante per la convivenza cittadina: la Festa dei Vicini compie 20 anni. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’edizione 2026, che animerà le strade, i cortili e le piazze della città nel weekend di sabato 23 e domenica 24 maggio. L’iniziativa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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