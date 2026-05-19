Sole Luna Doc Film Festival al via la call per il primo public program
La ventunesima edizione del Sole Luna Doc Film Festival si terrà a Palermo dal 6 al 12 luglio. È stato aperto il bando per il primo public program, rivolto a enti, associazioni, università, fondazioni e realtà indipendenti. La call mira a raccogliere proposte per attività e iniziative che si svolgeranno durante la manifestazione. La partecipazione è aperta a soggetti che intendono contribuire alla programmazione del festival con proposte specifiche. La scadenza per la presentazione delle candidature non è stata ancora comunicata.
La ventunesima edizione del Sole Luna Doc Film Festival di Palermo si avvicina: la rassegna internazionale di documentari, in programma dal 6 al 12 luglio, ha lanciato il suo primo public program, aprendo una call rivolta a "enti, associazioni, università, fondazioni, realtà indipendenti e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Animated documentary short film | Saigon sur Marne by Aude Ha Leplège
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