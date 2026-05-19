Sole Luna Doc Film Festival al via la call per il primo public program

La ventunesima edizione del Sole Luna Doc Film Festival si terrà a Palermo dal 6 al 12 luglio. È stato aperto il bando per il primo public program, rivolto a enti, associazioni, università, fondazioni e realtà indipendenti. La call mira a raccogliere proposte per attività e iniziative che si svolgeranno durante la manifestazione. La partecipazione è aperta a soggetti che intendono contribuire alla programmazione del festival con proposte specifiche. La scadenza per la presentazione delle candidature non è stata ancora comunicata.

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