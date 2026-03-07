’Fratello Sole Sorella Luna’ debutto ricco di emozioni Al Lyrick lo spettacolo tratto dal film di Zeffirelli

Giovedì sera al Lyrick si è tenuta la prima nazionale di “Fratello Sole, Sorella Luna”, spettacolo tratto dal celebre film di Franco Zeffirelli. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, con emozioni e applausi che hanno riempito l’auditorium. La trasposizione teatrale, che ha inaugurato il suo percorso nei palcoscenici italiani, ha suscitato grande interesse tra gli spettatori presenti.

Emozioni e applausi, giovedì sera al Lyrick, per la prima nazionale di "Fratello Sole, Sorella Luna" (nella foto), trasposizione teatrale dell'omonimo, celebre film di Franco Zeffirelli, che da Assisi ha iniziato il suo viaggio nei palcoscenici italiani. Un nuovo riconoscimento per la stagione diretta da Paolo Cardinali, che per una settimana ha ospitato l'allestimento dello spettacolo e poi il debutto con ultima recita stasera alle 21.15 (biglietti su Ticket Italia e Ticket One). Nell'arco di tre serate in un'Assisi invasa da pellegrini per l'ostensione delle spoglie di San Francesco, lo spettacolo ha richiamato oltre duemila spettatori....