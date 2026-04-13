Nuoro tragedia durante la festa di San Lussorio | 25enne cade da cavallo e muore

Durante le celebrazioni della festa di San Lussorio a Borore, in provincia di Nuoro, un giovane di 25 anni è caduto da cavallo durante un’esibizione e ha perso la vita. L’incidente è avvenuto domenica, nel corso delle manifestazioni equestri che si tengono nel paese. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, che si è riunita per le operazioni di soccorso e per i funerali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Cade da cavallo durante l’esibizione: muore un 25enne. Una domenica segnata dal dolore a Borore, piccolo centro in provincia di Nuoro, dove si stavano svolgendo le tradizionali manifestazioni equestri per la festa di San Lussorio. Al termine della processione, il 25enne Omar Barranca è caduto da cavallo durante un’esibizione nel galoppatoio comunale, mentre si esibiva insieme ad altri cavalieri. Soccorsi inutili: il decesso in ospedale. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito estremamente critiche. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Nuoro, ma non ha mai ripreso conoscenza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nuoro, tragedia durante la festa di San Lussorio: 25enne cade da cavallo e muore Leggi anche: Nuoro, tragedia alla processione del santo: disarcionato dal cavallo, muore a 25 anni Cade in piscina durante la festa per il suo primo compleanno, bimbo muore annegato: dramma in BrasileUn bimbo è morto annegato in una piscina durante la festa per il suo primo compleanno.