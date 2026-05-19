Software per ridurre sprechi nella ristorazione | la presentazione fa tappa nel Brindisino
Un nuovo software sviluppato per ridurre gli sprechi nella ristorazione ha fatto tappa nel Brindisino. La presentazione del progetto si è svolta in una località della provincia, coinvolgendo operatori del settore e tecnici specializzati. Il sistema mira a ottimizzare la gestione degli alimenti e a limitare le perdite, attraverso strumenti digitali. La tecnologia è stata illustrata durante l’evento, che ha attirato l’attenzione di diversi professionisti del comparto gastronomico e della ristorazione locale.
SPECCHIOLLA (CAROVIGNO) - La ristorazione del futuro passa dall’innovazione digitale e dalla sostenibilità. Con questo obiettivo, la Libera Università di Bolzano invita operatori del settore turistico, albergatori e professionisti della ristorazione alla presentazione di MenuMind, il software. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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