Software per ridurre sprechi nella ristorazione | la presentazione fa tappa nel Brindisino

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo software sviluppato per ridurre gli sprechi nella ristorazione ha fatto tappa nel Brindisino. La presentazione del progetto si è svolta in una località della provincia, coinvolgendo operatori del settore e tecnici specializzati. Il sistema mira a ottimizzare la gestione degli alimenti e a limitare le perdite, attraverso strumenti digitali. La tecnologia è stata illustrata durante l’evento, che ha attirato l’attenzione di diversi professionisti del comparto gastronomico e della ristorazione locale.

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SPECCHIOLLA (CAROVIGNO) - La ristorazione del futuro passa dall’innovazione digitale e dalla sostenibilità. Con questo obiettivo, la Libera Università di Bolzano invita operatori del settore turistico, albergatori e professionisti della ristorazione alla presentazione di MenuMind, il software. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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