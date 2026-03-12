La Premier League fa tappa in Italia | la presentazione dell’evento a Roma

Oggi a Roma si è tenuta la presentazione della tappa italiana della Karate 1 – Premier League. L’evento si svolgerà al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 marzo e si è tenuta nel Salone d’Onore del CONI. Sono intervenuti rappresentanti dell’organizzazione e del comitato locale, che hanno illustrato i dettagli della competizione.

Nel Salone d’Onore del CONI è stata presentata oggi la tappa romana della Karate 1 – Premier League, che si disputerà al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 marzo. Il circuito più autorevole al mondo della World Karate Federation approderà in Italia con i top player della classifica globale, in un appuntamento che riporterà Roma al cuore del karate internazionale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

